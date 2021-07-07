شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: "تيار التمزق" يتسبب فى 80 % من حوادث الغرق بالشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سبب 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق، موضحة أن تيارات التمزق هي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية ، ويمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لانه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

وتابعت أنه يتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل ، بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ، وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا ، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير.

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح لحماية المواطنين بالسواحل من تيارات التمزق، فى مقدمتها ، السباحة دائمًا في منطقة محمية بواسطة حراس الإنقاذ.

وتابعت هيئة الأرصاد: استشر رجال الإنقاذ قبل دخول المياه، و افترض أن تيارات التمزق موجودة دائمًا على شواطئ ركوب الأمواج، وتعلم السباحة في الأمواج وتأكد من أن أطفالك يمكنهم السباحة في الأمواج.







