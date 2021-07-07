شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكثف حملات التفتيش على المجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تكثف بالتعاون مع مديري عموم المجازر حملات التفتيش علي اللحوم بالهيئة، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأضاف محمود فى بيان صحفى أنهم يقومون يوميا بالمرور على المجازر لمتابعة مدى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه، ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر، وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان، وعدم استخدام القسوة أثناء الذبح.



و‏أشار محمود إلى أن المجازر تقوم بذبح الأضاحي وتقديم الرعاية البيطرية مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للحد من الذبح في الشوارع للحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة من التلوث، مشيرا إلى توجيهات وزير الزراعة بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم الاسماك والدواجن استعدادا للعيد، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة.