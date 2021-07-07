شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 6 آلاف راكب إلى 63 وجهة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 63 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 6 آلاف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل 47 رحلة دولية إلي كل من (دبي، بغداد، كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، أبوجا، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة،نيروبي، أديس ابابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأبو سمبل، و 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكبا.

وأعلنت مصر للطيران إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة بين "القاهرة" ومدينة "كانو" بنيجيريا بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الأحد والخميس اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، وستمثل هذه النقطة إضافة لشبكة خطوط مصر للطيران بالربط مع رحلاتها إلى دبي وجدة واسطنبول وتورونتو وعمان والرياض وأبوظبي وغيرها من العديد من النقاط.