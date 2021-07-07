شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة البطل أحمد منسى تحيى ذكرى استشهاده: أبطال البرث الله يرحمهم كلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسى، الذكرى الرابعة لشهداء كمين البرث، التى وقعت فى نفس اليوم 7 يوليو عام 2017، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": " 7/7.. ذكري استشهاد ابطال البرث الله يرحمهم كلهم.. وعيد ميلاد علي احمد منسي السادس.. فات 4 سنين".

وفى مثل هذا اليوم 7 يوليو 2017 ، شهدت مصر ملحمة البرث، وهى المعركة التى استشهد فيها العقيد أحمد منسى، ورفاقه، فى مواجهة مع العناصر الإرهابية، وتم تخليدها فى مسلسل الاختيار، والذى أذيع فى رمضان قبل الماضى، واستطاع أبطال كمين البرث ضرب نموذجا من البطولة الفريدة فى مواجهة العناصر الإرهابية.



صفحة منار سليم على فيس بوك

وشهداء كمين البرث هم: البطل عقيد أركان حرب "أحمد صابر محمد على المنسى"، والبطل نقيب "أحمد عمر الشبراوى"، والبطل ملازم أول "أحمد محمد محمود حسنين"، والبطل عريف "محمد السيد إسماعيل رمضان"، والبطل جندى "محمود رجب السيد فتاح"، البطل جندى "محمد صلاح الدين جاد عرفات"، والبطل جندى "على على على السيد إبراهيم"، والبطل جندى "محمد عزت إبراهيم إبراهيم"، والبطل جندى "مؤمن رزق أبو اليزيد".

واستشهد فى كمين البرث البطل جندى "فراج محمد محمود أحمد"، والبطل سائق "عماد أمير رشدى يعقوب"، والبطل جندى "محمد محمود محسن"، البطل جندى "أحمد محمد على نجم"، البطل جندى "على حسن محمد الطوخى"، والبطل جندى "محمود صبرى محمد"، والبطل النقيب "محمد صلاح محمد"، بالإضافة للشهيد البطل ملازم أول "خالد محمد كمال المغربي"، والبطل جندى "محمد محمود فرج"، و"أحمد العربى مصطفى"، والبطل مندوب مدنى "صبرى".