شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: توفير بوابة تعقيم على مداخل لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها لإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 10 الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه سيجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عدد من مدارس العاصمة للوقوف على استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية منها مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية والمحمدية الرسمية لغات والحواياتي وعابدين الثانوية بنات.

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع اللجان التى ستجرى بها الإمتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد مرواح بكل اللجان وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 93093 طالب وطالبة منهم 84277 انتظام و 8816 طالب وطالبة منازل وعائدين من الخارج ، مضيفا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالب إلى 14 طالب أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى 293 لجنة.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.



وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار.



كما أثنى المحافظ خلال الجولة على جهود القائمين على العملية التعليمية لحرصهم على حصول جميع العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة على لقاح فيروس كورونا.



وأكد المحافظ بأنه تم مع الإدارة العامة لمرور القاهرة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.



ووجه محافظ القاهرة بضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.





































