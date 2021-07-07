شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تنسيق طلاب أولى ثانوى الملتحقين بالتعليم العام والفنى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس الثانوية العامة، وكذلك مدارس التعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب لها، على مديرى إدارات التعليم العام والفنى المسئولين عن لجنة التنسيق بالمديرية بالتواصل مع مدير إدارة الإحصاء بالمديرية لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول على نظام إدارة التنسيق الالكتروني، وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية مع متابعة أعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والفني وفقا للإجراءات المتبعة، مع توجه الطلاب للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العام والفني إلكترونيا من خلال الموقع الالكتروني المعد لذلك بداية من اليوم الأربعاء 7 يوليو الجارى.

وأكدت الوزارة على المدارس الثانوية العامة والفنية بضرورة البت في قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس إلكترونيا، وفق الحد الأدنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها.