شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشكيل غرف عمليات محلية فى الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، على أن يبدأ العمل فيها غدا الخميس 8 يوليو الجارى، طبقا لجداول الامتحانات على أن يتم صرف مكافاة 1000 جنيه لأعضاء الغرفة من ميزانية المديريات دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تشكيل الغرفة من: مدير المديرية أو من ينوب عنه وأعضاء اللجنة الثلاثية فى المديرية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، ومسئول الأمن بالمديرية، ومدير مركزالتطوير التكنولوجي، ورئيس قسم التطوير التكنولوجى بالإدارة، ومدير إدارة الاحصاء بالمديرية ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة وممثل من وزارة الداخلية بغرفة عمليات المديرية فقط.

وحددت وزارة التربية والتعليم اختصاصات غرفة عمليات الإدارات والمديريات منها: متابعة وصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان.

وقالت مصادر مسئولة، أنه تم الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لمتابعة الامتحانات والغش الإلكترونى، والتواصل مع لجان السير على مستوى الجمهورية.