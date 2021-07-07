"العربية للتصنيع": قادرون على توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية

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القاهرة - سامية سيد - شركة ElringKlingerالألمانية: نستهدف التعاون مع "العربية للتصنيع" للمشاركة فى توطين تكنولوجيا صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية

بحث الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،والسفيرة "نبيلة مكرم "وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس "هانى عازر" الخبير المصرى العالمى مستشار رئيس الجمهورية للصناعات الهندسية، مع شركة ElringKlinger الألمانية، التى تعد احدى كبرى الشركات لموردين السيارات، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور"شتيفن فولف"، وأحد خبرائنا بالمانيا دكتور مهندس" مراد لطفي" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف تعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية كجزء من تكنولوجيا الجيل الرابع (أو الثورة الصناعية الرابعة ).

تأتى تلك المباحثات فى إطار تعزيز مبادرة الدولة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية، وإستثمارا للنتائج الإيجابية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تم من خلال ندواته بحث سبل توطين السيارات ذات الطاقات النظيفة بيئيا،وفقا لأحدث نظم الصناعة العالمية.

خلال المباحثات، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيا فى صناعة البطاريات الكهربائية، بما فى ذلك تدريب واعداد الكوادر البشرية والفنية الماهرة فى هذه الصناعة المتخصصة، وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالإستفادة من الخبرات المتقدمة للشركة الألمانية العالمية.

فى هذا الصدد، أعربت السفيرة "نبيلة مكرم "عن تقديرها للدور الوطنى التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع ،بإعتبارها أكبر ظهير صناعى للدولة، ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية ,وتحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا المتطورة وعودة الصناعة المصرية الوطنية إلى دورها الريادى بالمنطقة العربية والأفريقية .

وأوضحت "مكرم" أن نجاح مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" فى دورته الجديدة يأتى مواكبا لرؤية القيادة السياسية، التى تهتم بتوطين الصناعة، مشيرة انه تم بحث تعميق تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية بأنواعها المختلفة، بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع، وذلك فى إطار مبادرة الدولة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

وفى سياق متصل، أشادت "مكرم " بتسابق أبناء مصر فى الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، بما يخدم فى النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.

من جانبه، أكد "التراس" على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز مجالات الإبداع والإنطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الإستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا،لتوطين أحدث تكنولوجيات الإنتاج ونظم التصنيع الحديثة.

وأعرب" التراس "عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج فى كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، ومشيدا بالخبرات الفنية المتقدمة لشركةElringKlinger .

واشار "التراس" أنه تم بحث توطين تكنولوجيا صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية، لافتا أننا نستهدف تحويل مصر لمركز اقليمى متطور لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، لتلبية إحتياجات السوق المحلى والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

وأضاف أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجوانب الفنية الخاصة بتصنيع البطاريات بكافة أنواعها،بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.

وفى سياق متصل، أكد رئيس العربية للتصنيع على إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لربط الصناعة بالبحث العلمي، وفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للإستفادة من ثروة مصر الفكرية فى مشروعات الهيئة التنموية.

وبدوره، أشاد المهندس "هانى عازر" بدور وزارة الهجرة فى ربط الخبراء المصريين بالخارج بالوطن، ومشيرا إلى استعداد كل العقول المهاجرة للعطاء اللامحدود لمصر.

كما أعرب "عازر" عن تقديره لدور الهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعى وطنى قوى للدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030 ودخول الصناعة المصرية مرحلة التحول الرقمى وصناعات الجيل الرابع المتطورة، مؤكدا أن القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة البطاريات الكهربائية ذات التكنولوجيات المتقدمة.

كما أشاد مسئولى شركة ElringKlinger الألمانية بالنجاحات التى حققتها مصر مؤخراً فى كافة المجالات والتى جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الألمانية لتعزيز التعاون المشترك، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وإمكانياتها التكنولوجية المتقدمة لتوطين تكنولوجيا صناعة البطاريات الكهربائية والتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

كما أكد مسئولى الشركة الألمانية ان مصر تعد مركزا إقليميا وسوقا واعدة لتلبية الطلب المتزايد البطاريات الكهربائية للسوق المحلى والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.