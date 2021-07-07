بأرخص الأسعار.. تعرف على أفضل الأماكن السياحية لقضاء إجازة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، عن أفضل وأرخص المناطق السياحية، وعروض الفنادق لجذب أكبر عدد ممكن من الزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك بالتماشي مع قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بالموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

وقال الشاعر لمصراوي، أن الأماكن تتمثل في الساحل الشمالي والإسكندرية ومرسى مطروح، يليها مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لافتا إلى أن إجازة عيد الأضحى ستكون أفضل وستشهد زيادة في حجم الإقبال والإشغالات بنسبة أكبر من الأعياد السابقة.

وتتراوح أسعار الغرف الفندقية خلال عيد الأضحى المبارك بين 400 و500 جنيه للغرفة الواحدة في فنادق 3 نجوم، فيما ترتفع قيمة الغرفة في فنادق فئة 5 نجوم، وذلك حسب فئة النجومية والإمكانيات والمنطقة والوجبات والخدمات المقدمة للنزيل.

ويبلغ عدد الفنادق الجاهزة لاستقبال الزائرين في المناطق المذكورة، حوالي 45 فندقا في محافظة مطروح، وتبلغ في الساحل الشمالي، ومنطقة سيوة حوالي 30 فندقا ما بين فندق صغير وكبير، كون الساحل منطقة تضم فنادق كبيرة ويصل عدد الغرف في بعض لـ 500 غرفة فندقية.

وأكد الشاعر، على جاهزية الفنادق لاستقبال الزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى، وتزايد الطلب عليها بالتزامن عودة التشغيل وانحصار فيروس كورونا، موضحا أن الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح وسيوة والبحيرة، من أكثر المناطق التزاما بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة حفاظا على الصحة العامة.

وناشد الشاعر، الزائرين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة، متابعا: أنا في الفندق عشان مصلحتك مش عشان أضايقك، والضوابط الموضوعة هي ضوابط عالمية بالاشتراك مع وزارتي الصحة والسياحة، ومنظمة السياحة العالمية.

وتابع: أتمنى من الزائرين "النزلاء في الفنادق عدم الإسراف في الطعام بشكل مبالغ فيه والحفاظ على النعمة والتعامل بسلوك حضاري يليق بنا كمصريين لأن الطعام موجود طول النهار وخد ما يشبعك مرة واتنين وتلاتة من الأكل عشان اللي بيرجع بيترمي".

من ناحيته، أشار علي غنيم، رئيس غرفة السلع السياحية والعاديات، إلى أن مدينة مرسى مطروح، تمتاز بالطقس والجو الصيفي الرائع، معقبا :"أنا بفضل مرسى مطروح".

وأكد غنيم في تصريحات له، أن مرسى مطروح تمتاز بأن بها أرخص الشواطيء، ويليها مدينة الغردقة، والتي تمتاز بمنتجعات ساحرة، وبأسعار في متناول الجميع، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الغرف السياحية لهذا العام، يتراوح بين 400 ـ 500 جنيه لليلة الواحدة في فنادق فئة 3 نجوم.

وأكد رئيس غرفة السلع السياحية، أن الدولة المصرية أعدت جميع المناطق السياحية، وفقا لقواعد الأمان والسلامة العالمية ، من فيروس كورونا، متابعا: " جميع المنشأت السياحية المصرية جاهزة لاستقبال أية مواطن مصري أو جنبي".​