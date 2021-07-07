"محمد" يطلب تطليق زوجته: "طموحها تكون سائقة تاكسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام "محمد. ص" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب التطليق فيها للضرر من زوجته، مبررًا: "مراتي كل طموحها تشتغل سواقة تاكسي، سرقت عربيتى ونزلت اشتغلت بليل وأنا نايم وعرفت من صورها السيلفي".

قبل 4 سنوات، نشأت قصة حب بين "محمد" (32 سنة)، مندوب، و"ريهام. س"(30 سنة)، ربة منزل، بحكم صداقتنا عن طريق الفيسبوك ووجود أصدقاء مقربين بيننا، وبعد فترة خطوبة قصيرة، تزوجا وانتقلا إلى عش الزوجية، زواج استمر سنتين، بدون أطفال.

قال الزوج في دعواه: "كانت بشوشة وجدعة، وقفت بجانبي في الشدائد أثناء فترة ازمة الكورونا وعدم نزولى من المنزل"، مضيفًا أنه تعطل عن العمل لفترة طويلة، بينما لبت هي طلبات المنزل من منزل أهلها.

يقول "محمد" إنه علم بالصدفة من زوجته خلال الحديث معها أنها عملت على سيارة والدها لمدة شهرين سائقة تاكسي، وكانت مفاجأة بالنسبالي لكنى لم أفكر فيه بعد ذلك، وقتها شعرت بحبها الشديد للسواقة عن طريق كلماتها فزوجتي قامت بسرقة سيارتي وأنا نائم بالمنزل أكثر من مرة لكنها لم تعمل بل تقوم بزيارة أهلها وأصدقاءها".

وأضاف "لحظة علمي بأن زوجتي سائقة تاكسى ومازالت تمارس عملها بدون توقف، أثناء البحث بالصدفة في هاتفها بالصور لاحظت وجود صور بعد منتصف الليل فى السيارة والخلفية وسط البلد وأماكن أخرى، تحدثت معها وأنكرت شغلها لكن بعد مشادة كلامية استمرت ساعتين، أقرت بالصراحة وعملها سواقة تاكسي في الليل".

غادرت الزوجة منزلها غاضبة، لذا لجأ الزوج لمحكمة الأسرة يطلب تطليق زوجته في الدعوى رقم 299 لسنة 2020، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.