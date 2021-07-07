شكرا لقرائتكم خبر عن ترك التليفون بالشاحن بعد انتهاء الشحن يستهلك كهرباء أكثر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن ترك فيشة الأجهزة المنزلية الكهربائية يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء لأنها تعتبر على وضع الاستعداد مما يجعل فاتورة الكهرباء الشهرية مرتفعة بسبب إهدار الطاقة.

و أضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن تركت التليفون المحمول في الشاحن بعد انتهاء مدة الشحن يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء لا يتخيلها المشترك.





وفيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2022:1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا)

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشا)

6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).

7-في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).