شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الأرز يجب مراعاتها خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر يوليو.





وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في:

1- الرش بعنصر الزنك لمن لم يقم بإضافة الزنك في المشتل أو الأرض المستديمة

2- إضافة مبيدات الحشائش لمن لم يقم بإضافة المبيد بعد الزراعة البدار بثمانية أيام أو أربعة كما في الشتل والبذرة الجافة.

3- الاهتمام بالري والتجفيف لزياده التفريع.

4- إضافة مبيدات حشرية لمكافحة الديدان الحمراء.