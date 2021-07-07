شكرا لقرائتكم خبر عن 78% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية.

وأيد 78% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، بينما عارض 22% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية.