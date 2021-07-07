اليوم.. الحكم في دعوى تعويض "العدل جروب" بـ10 ملايين من سارة التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تُصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي.

وطالبت الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.