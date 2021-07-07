حدث ليلاً| تونس توزع مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.. ومنشور عاجل من التموين بشأن صرف مق

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء - الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

انخفاض جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 567 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 215419 حتى اليوم.

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تونس توزع مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

قالت مصادر مطلعة الثلاثاء، إن تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ويحظى بدعم مصر والسودان، حسبما ذكرت العربية.

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كيلو أرز لكل بطاقة.. منشور عاجل من التموين بشأن صرف المقررات التموينية للمواطنين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عبر الشركة المصرية لتجارة الجملة، منشورًا بشأن إصدار تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية.

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شكري يبحث مع المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة قضية سد النهضة

عقد وزير الخارجية سامح شكرى مساء الثلاثاء اجتماعًا مع السفيرة ⁧‫ليندا توماس جرينفيلد‬⁩ المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وذلك بمقر البعثة المصرية بنيويورك.

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واشنطن: نتفهم أهمية نهر النيل للدول الثلاث ونشجع استئناف الحوار

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.

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السودان: تسيير أول رحلة لقطار الركاب من عطبرة إلى بورتسودان بعد انقطاع لنحو عقدين

شهد السودان، اليوم الثلاثاء، تسيير أول رحلة لقطار الركاب من مدينة عطبرة (في ولاية نهر النيل بوسط السودان) إلى بورتسودان (شمال شرق السودان) بعد انقطاع لنحو عقدين.

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"سلخوها وأحرقوا جسمها بالسجائر".. القبض على عم وعمة الطفلة "دولت"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عم وعمة الطفلة "دولت زينهم" بتهمة تعذيبها.

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"بلومبرج": قراصنة روس اخترقوا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي

شن قراصنة تابعون للحكومة الروسية هجوما على أنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي الأسبوع الماضي، في الوقت الذي شنت فيه مجموعة إجرامية مرتبطة بالحكومة الروسية هجومًا كبيرًا ببرنامج فدية، وفقًا لمصدرين مطلعين

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7 دقائق للتكبيرات.. و10 للخطبة.. ننشر ضوابط وشروط الأوقاف لـ"صلاة عيد الأضحى"

حددت وزارة الأوقاف، عدة شروط؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، بالمساجد المخصصة التي تؤدي بها صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

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دياب يناشد المجتمع الدولي لإنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال بلاده

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسن دياب الثلاثاء دعوته إلى المجتمع الدولي عبر تمثيلياتهم الدبلوماسية في بيروت، إلى إنقاذ بلاده، التي باتت على "شفير الكارثة". وأضاف، في كلمة ألقاها أمام عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية، أن لبنان "يعبر نفقا مظلما"، مناشدا المجتمع الدولي "لإنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال لبنان". وشدد دياب على عدم ربط المساعدة بالمطالب الدولية لتشكيل حكومة جديدة، لأن "الحصار المطبق.. لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله".

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مصطفى الفقي: الدبلوماسية المصرية تقوم بمجهود خرافي في ملف سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن القارة الأفريقية تمر الآن بأصعب الفترات في تاريخها، مشيرًا إلى أن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يحاول توظيف سد النهضة في صالحه داخليًا وتجميع شعبه حول قضية واحدة، لافتًا إلى أن جائزة نوبل تم تسييسها والدليل على ذلك منحها لأبي أحمد.

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أستاذ موارد مائية: إثيوبيا ستحرم مصر من 4 مليارات متر مكعب مياه مثل العام الماضي

قال هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن أي متر مكعب من المياه تحجزه إثيوبيا خلف سد النهضة، يأتي على حساب حصتي مصر والسودان.

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