شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة: انتظام أعمال الكنترول تمهيدا لإعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام البراملجى عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة ، أن الكلية أنهت امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى أجريت اون لاين من الكلية وسط انتظام كامل ودون رصد أى مشكلات أو معوقات.

وأضاف الدكتور هشام البراملجى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن الكلية بدأت فى تنظيم الامتحانات للطلاب المتعثرين إلكترونيا والمقصود بهم الذى حدث لديهم مشكلات فى تقديم الإجابات أون لاين نتيجة لانقطاع الانترنت او التيار الكهربائى ،بالإضافة إلى طلاب المحملين بمواد دراسية "التخلفات" ، حيث منحت الكلية الطلاب المتعثرين فرصة ثانية لأداء الامتحانات بالكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترولات لإنجاز اعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب التى من المتوقع الانتهاء منها قبل إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الكلية مناقشة مشروعات التخرج للطلاب بداية من يوم الأربعاء المقبل.