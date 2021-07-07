شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الفيتامينات: تسبب ترسبات الأملاح على الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة المواطنين من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات، مؤكدة أنه يؤدى إلى زيادة فى ترسبات الأملاح على الكلى وفى الجسم بشكل عام، ويؤدى إلى تقليل فاعلية الأدوية فى حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتناول الأدوية والفيتامينات بعد استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة، وأكدت أن الخط الساخن 105 يختص بتقديم الاستفسارات للجمهور حول آليات وبرتوكولات علاج كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.