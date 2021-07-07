شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يواصل تقديم عظته الأسبوعية اليوم تحت عنوان "رسالة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقديم عظته الأسبوعية تحت عنوان "رسالة فرح" والتى بدأها الأسبوع قبل الماضى، بعد فترة غياب 63 يوما.

وجه قداسته رسالة إلى الأقباط، خلال العظة السابقة، قائلا "قدم توبتك بحسب المفهوم الأرثوذكسى بنقاوة القلب"، موضحا أن التوبة النقية تحرك السماء وتفرحها ولتكن التوبة قانونية بسر الاعتراف ونيل الحل والتقدم لسر التناول.

وتابع خلال عظته الأسبوعية أن كل شخص يحتاج إلى التوبة وأجعلوا توبتكم توبة قانونية، موضحا أن الإنترنت والسوشيال ميديا جعلت عقل الإنسان مكتظ بالأفكار والحكايات والأخبار، قائلا: "ريح بالك وسلم فكرك للإنجيل وأتركه يقودك، وأجعلوا كلمة الله تنتقل إليكم وتعطيكم روح وحياة وأجعلوا فكركم فكر إنجيلى.

ووجه رسالة إلى المسيحيين: "استثمروا الفرص التى تأتى لكم من قراءة كتب أو لقاءات أو حضور اجتماعات وأتمنى أن يقل أزمة كورونا تدريجيا وتعود الحياة".

وتابع: استثمروا الفرصة فى الخدمة أو الذين فى الشدة أو الضيق ولا تضيعوا من إيديكم فرص حقيقية، والمبادى الأربعة هى "أحفظ إيمانك فى قلبك وقدم توبتك فى كنيستك وسلم فكرك لإنجيلك وأستثمر الفرصة لأنها عمرك".

وأضاف أن الكنيسة تعلم فى ألحانها ترتيل هللوياه لنتهل ونفرح بالله، قائلا: "جيد أن ننقل حالة الفرح إلى المحيطين بنا متهللين بأن لنا الحياة هى المسيح".