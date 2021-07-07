شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات المواد المضافة للمجموع الكلى للثانوية العامة قبل أيام من الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلى لأول ثانوية عامة على نظام التقييم الجديد 410 درجات، كما هو دون أي تعديل أو تغيير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النهاية العظمى فى مادة اللغة العربية 80 درجة، و60 فى الفيزياء و60 فى الكيمياء و60 فى الأحياء و60 درجة فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، و60 فى التاريخ و60 فى الجغرافيا وفى اللغة الأجنبية الثانية مخصص لها 40 درجة و60 فى الرياضيات التطبيقية، و60 فى الفلسفة والمنطق و60 فى علم النفس والاجتماع و50 درجة فى اللغة الأجنبية الأولى.



وأكدت الوزارة أن هذه الدرجات سوف يتم توزيعها على عدد الأسئلة فى الامتحان الإلكترونى، حسب عدد الأسئلة الذى يتم وضعه فى كل مادة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل 10 يوليو الجارى وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير أسئلة المواد غير المضافة للمجموع على موقعها الرسمي السبت 3 يوليو، حيث يقوم الطلاب بطباعتها والإجابة عنها داخل المنزل وتسليمها إلى رؤساء اللجان في أول أيام الامتحانات.