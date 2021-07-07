شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بنجم الدبران الأحمر اليوم بسماء مصر والوطن العربى فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُرصد بسماء مصر والوطن العربي، قبل شروق الشمس اليوم الأربعاء 07 يوليو 2021، القمر المتناقص أمام نجوم الثور في حالة اقتران مع نجم الدبران الأحمر بالأفق الشرقي، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أنه ليس ببعيد عن القمر والدبران يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع)، الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن هناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية هذا العنقود من داخل المدن.

ويعرف أن النجم "بولاريس" أو الجدي هو النجم الذي يمثل نجم القطب الشمالي في هذا الزمان ولكن القليل يعلمون بأن نجم الدبران ألمع نجم في كوكبة الثور، وكان نجم القطب الشمالي منذ حوالي 450.000 سنة، بالإضافة إلى أن نجم الدبران ألمع بكثير من نجم الشمال الحالى.

نجم الدبران يظهر قريبا جداً من النجم البراق العيوق الذي يظهر إلى أقصى يساره في قبة السماء، وفى الماضي البعيد جداً كان هذان النجمان يعملان كنجم قطبي مزدوج في العام 447890 قبل الميلاد، ولكن الوضع تغير مع مرور الوقت بسبب دورة مدتها 26000 سنة.

وهنا نتساءل كيف يمكن أن الدبران والعيوق كانا قريبين من بعضهما في قبة السماء في الماضي السحيق؟ وهما ليسا قريبين من بعضهم البعض الآن، أليست النجوم ثابتة بالنسبة لبعضها البعض؟

الجواب (نعم) في نطاق حياة الإنسان فإن النجوم ثابتة، ولكن النجوم تتحرك بالفعل في الفضاء في مدار حول مركز المجرة، فنظامنا الشمسي والمجرة والكون وكل شىء في حركة دائمة، لذلك فإن منظر السماء كان مختلفا منذ مئات آلاف السنين عما هو عليه الآن. لذلك عندما نرصد القمر قرب الدبران سنعود بالزمن إلى 450.000 سنة في الماضي عندما كان الدبران والعيوق بمثابة نجم القطب الشمالي المزدوج.

وخلال بضعة أيام قادمة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء إلى أن إلى يصل القمر منزلة الاقتران لشهر ذى الحجة.