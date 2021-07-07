مأساة الطفلة "دولت".. سُجن والدها فعذبها عمها وعمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

روت سيدة تفاصيل تعرض الطفلة "دولت.ز." للتعذيب على يد عمها وعمتها.

وقالت السيدة التي تربطها علاقة قرابة بالطفلة، إن والد "دولت" يقضي عقوبة السجن على ذمة قضية مخدرات.

حسب السيدة، أصر عم وعمة الطفلة صاحبة الثلاث سنوات على استلامها من والدتها رغما عنها بعد انتقال الزوجة لمنزل أسرتها.

نهاية الشهر الماضي فوجئ أهل الزوجة بحالة الطفلة لدى استلامهم لها، وتبين تعرضها للتعذيب فحرصوا على توثيق إصابتها عبر فيديو حظي بتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو تظهر خلاله سيدة تروي مأساة الطفلة وتعرضها للتعذيب على يد عمتها "شيماء" وشقيقها "أسامة" واصفة الأمر​ "سلخوها وطفوا سجائر في جسمها".

حالة من الغضب انتابت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع تداول الفيديو، مطالبين بسرعة ضبط المتسببين في تلك المأساة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تهديد هوية المشكو في حقهما وضبطهما ببولاق الدكرور بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فيما تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة التي ترقد في غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.