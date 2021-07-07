7 دقائق للتكبيرات.. و10 للخطبة.. ننشر ضوابط وشروط الأوقاف لـ"صلاة عيد الأضحى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف، عدة شروط؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، بالمساجد المخصصة التي تؤدي بها صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إن المديريات الإقليمية شرعت في حصر المساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، هذا العام.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن صلاة عيد الأضحى ستؤدى فى المساجد المخصصة لصلاة الجمعة، للسيطرة عليها؛ للتأكد من عدم دخول أحد لا يرتدي كمامة، حتى تتم السيطرة عليها، وعلى أعداد المصلين مع الالتزام التام بالضوابط الاحترازية.

وأشار المصدر، إلى أنه لن تتم إقامة صلاة العيد في المساجد التي لا تؤدى بها صلاة الجمعة، مشددًا على أنه سيتم تحرير محضر لأي شخص يفكر في إقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة لذلك.

ونوه المصدر إلى أنه تم تحديد إمامين لكل مسجد "أساسي واحتياطي"، ومنع الإجازات نهائيًا، ورفع درجة الاستعداد القصوى، حتى تمر صلاة العيد دون حدوث أي شيء.

وحددت وزارة الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الأضحى بالمساجد، وهي كالتالي:

1- صلاة العيد فى المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2- عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4- اصطحاب المصلى الشخصي.

5- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6- عدم فتح دورات المياه.

7- فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق.. وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

8- لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق.

9- لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

10- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

ومن المقرر أن تشكل وزارة الأوقاف، لجنة: "برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام، وجميع مديري المديريات، ووكلائهم بالمديريات الإقليمية؛ لمتابعة صلاة عيد الأضحى، وتذليل أي عقبات، ورصد المخالفات".