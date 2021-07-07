شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ اليوم اختبار المتقدمين لخطباء المكافأة بنظام الأجر مقابل العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم، الأربعاء، فى مسجد النور بالعباسية، أولى أيام إجراء اختبارات خطباء المكافأة ممن هم على بند التحسين من خريجى إحدى الكليات التالية: "أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون "بشعبتيها"، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات، "كلية التربية جامعة الأزهر " شعب : الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – الإنجليزية – الفرنسية"، وذلك للعمل بنظام الأجر مقابل العمل.

وشددت وزارة الأوقاف، على المتقدمين بضرورة إحضار كل منهم بطاقة الرقم القومى، وإفادة من المديرية التابع لها بأنه ما زال على قيد العمل بها خطيبا بالمكافأة وعلى بند التحسين ولم تصدر منه أى مخالفة تستدعى عدم التعاقد معه بنظام الأجر مقابل عمل.

ووفقا للجدول الذى أعلنته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، يتم اليوم إجراء الاختبارات للمتقدمين ممن يتبعون مديريات "الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء"، فيما يتم غدا اختبار خطباء المكافأة من محافظة الجيزة، وأخيرا السبت المقبل اختبار من يتبعون محافظتى "دمياط ومطروح".

وكانت وزارة الأوقاف، فتحت باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجى جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين فى التعاقد بنظام الأجر مقابل عمل فى المناطق التى تحددها الوزارة، وذلك وفقا لشروط وضوابط كما يلى:

1. أن يكون المتقدم من خطباء المكافأة على بند التحسين .

2. أن يكون حاصلًا على الليسانس من إحدى الكليات التالية : (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون " بشعبتيها"، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات، " كلية التربية جامعة الأزهر " شعب : الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية) .

3. أن يقبل العمل فى الأماكن التى تحددها الوزارة حسب احتياجها .

4. يكلف من يجتاز الاختبارات المطلوبة بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة، وإشرافه العام على المسجد المحدد له، مع إعطائه إجازة أسبوعية أحد أيام الأسبوع عوضًا عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التى يعمل بها .

5. سيتقاضى المتعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مبلغ (2400 جنيه) شهريًا .

6. من تثبت كفاءته فى أداء المهام المكلف بها ستكون له الأولوية حال الإعلان عن تعيين الأئمة متى انطبقت عليه شروط الإعلان.