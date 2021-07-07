شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد القديس يوحنا المعمدان.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم، الأربعاء، الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى ميلاد القديس يوحنا المعمدان، وجاء عنه فى الإنجيل المقدس: "أما أليصابات فلما تم زمانها لتلد فولدت ابنا وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها، ولما كان فى اليوم الثامن جاءوا لختنوا الصبي ودعوه باسم أبيه زكريا، فقالت أمه لا بل يسمى يوحنا، فقالوا لها ليس أحد فى عشيرتك تسمى بهذا الاسم، ثم أشاروا لأبيه ماذا يريد أن يسميه فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجميع لأنه في الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله وتنبأ عن ابنه أنه سيدعي نبيا للعلي وينطلق أمام وجه الرب ليعد طريقه.

ويذكر كتاب السنكسار الخاص بتدوين قصص القديسيين أنه حينما كان ابن عامين واتفق مجىء المجوس وقتل هيرودس الأطفال وشى بعضهم عن هذا الطفل، فطلبه الجند ليقتلوه لكن زكريا حمله وأتى به إلى الهيكل وقال للجند: "من هذا المكان تسلمته " فخطفه الملاك وأتى به إلى بريه الزيفانا، فاغتاظ الجند وقتلوا أباه زكريا، ولهذا السبب قال الرب لليهود "يأتى عليكم كل دم زكى سفك علي الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح"، أما الصبي يوحنا فكان ينمو ويتقوى بالروح.

وظل منذ أيام طفولته يسكن البرية وعاش فيها أكثر من 20 عاماً عيشة ملائكية حتى يوم ظهوره لإسرائيل، وكان لباس يوحنا من وبر الإبل وعلي حقويه منطقه من جلد وكان طعامه الجراد والعسل البرى وأقام بالبرية مواظبا على الصلاة والتقشف إلى أن أمره الله تعالى لتتم النبوة أن يبشر الشعب بمجىء مخلص العالم لأنه مرسل من الله ليشهد للنور لكى يؤمن الكل بواسطته ولم يكن هو النور بل ليشهد للنور.