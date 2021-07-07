شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأوتاوا يصطحب مسئولين كنديين فى زيارة لمعرض ملكات مصر بمتحف التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة احتفالات العيد القومى المصرى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى، وتزامناً مع احتفالات السفارة المصرية فى أوتاوا بشهر التراث المصرى فى أونتاريو، نظم سفير مصر فى كندا أحمد أبو زيد زيارة خاصة الثلاثاء لعدد من المسئولين بالحكومة الكندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجالس ادارات المتاحف الكندية، ورموز الجالية المصرية، إلى معرض "ملكات مصر" المقام حالياً بمقر متحف التاريخ الكندى بالعاصمة الكندية أوتاوا.

وقد شارك فى الجولة أكثر من 100 زائر على أفواج متعاقبة على مدار اليوم التزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا فى كندا، والذين أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية وإسهام مصر التاريخى فى إثراء الثقافة والفنون بكافة صورها. كما قدمت السفارة المصرية لكل زائر مجموعة من الوثائق الترويجية السياحية عن مصر، وهدايا تذكارية تعبر عن التنوع الثقافى المصرى عبر التاريخ.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد عقب انتهاء الجولة عن سعادته بإتمام الجولة بنجاح رغم الظروف الاحترازية، مشيرا إلى أن العدد الكبير للمشاركين، وتنوعهم، ومشاركة أكثر من 50 سفير دولة اجنبية وزوجته، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الخارجية والتراث و مكتب رئيس وزراء كندا، يؤكد حجم التقدير الذى تحظى به مصر عالمياً، والرغبة الجارفة لدى الكثيرين لزيارة مصر.

وأضاف السفير المصرى، بأن مشاركة رموز الجالية المصرية فى أوتاوا فى هذه الزيارة اعطاها مذاقاً خاصاً، وكان مصدر فخر للسفارة المصرية والجالية ان يشهدوا هذا التقدير والانبهار بقيمة وثقل مصر عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة متحف التاريخ الكندى كانت فى مقدمة المستقبلين للسفير المصرى وحرمه وباقى الزائرين، حيث قدمت عرضاً لأهم المعروضات وشرحاً للخلفية التاريخية لها.