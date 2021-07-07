شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع المندوبة الدائمة لأمريكا فى مجلس الأمن قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وزير الخارجية، سامح شكرى، الثلاثاء، لقاءاته في نيويورك بلقاء ثنائي مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ عبر تدوينة على "تويتر" إلى أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة حول قضية سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد.