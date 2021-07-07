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وزير الخارجية يبحث مع المندوبة الدائمة لأمريكا فى مجلس الأمن قضية سد النهضة

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القاهرة - سامية سيد - اختتم وزير الخارجية، سامح شكرى، الثلاثاء، لقاءاته في نيويورك بلقاء ثنائي مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة المصرية.

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وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ عبر تدوينة على "تويتر" إلى أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة حول قضية سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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