شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة بإعلام القاهرة تناقش ميثاق شرف للإعلام الرقمى.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة مائدة مستديرة بعنوان :نحو ميثاق شرف للاعلام الرقمي في الثانية بعد ظهر الاتنين القادم، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين لكلية الإعلام حول الاعلام الرقمي والإعلام التقليدي:مسارات للتكامل والمنافسة الذى يقام يومى 11-12 يوليو الحالي.

يقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة القاهرة، وبرعاية إعلامية تحت مظلة الهيئة الوطنية للإعلام، وسوف يترأس المؤتمر الدكتور هويدا مصطفي عميدة الكلية التي ترأس أيضا المائدة المستديرة، وتدير المائدة الدكتورة ليلي عبد المجيد، ويشارك فيها نخبة متميزة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وأساتذة الإعلام ويتولى خالد البرماوى مهمة مقرر الحلقة.

ويشارك فى المائدة المستديرة، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير " الخليج 365 " والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، وعلاء الغطريفي وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم وماجد منير رئيس تحرير بوابة الاهرام وجمال الشناوي رئيس تحرير بوابة اخبار اليوم بالإضافة الي الاساتذة وجدي زين الدين رئيس تحرير الوقد وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد وخالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف ووكيل نقابة الصحفيين وهاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ و محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير الدستور ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم وأيمن عدلي رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين

ويشارك في المائدة الدكتور محمود علم الدين الاستاذ بقسم الصحافة ووكيل الكلية الاسبق والدكتور حسين ربيع والدكتور عثمان فكري المدرس بكلية الاعلام.

وتناقش المائدة التي تقام بقاعة المؤتمرات بالكللية اضافة للمشاركة اونلاين عبر زووم عدد من المحاور هي: الممارسات الاخلاقية للاعلام الرقمي ، والضوابط المهنية للإعلام الرقمي، وحرية الرأي والتعبير في الإعلام الرقمي، وتطرح المائدة للمناقشة والتطوير مبادرة تتمثل في مسودة مشروع لميثاق شرف مهني للإعلام الرقمي ككود مهني واخلاقي بهدف طرح الرؤي التي تجعل هذا الظشروع صالحا للتطبيق العملي في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية.