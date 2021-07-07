شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": تطوير 143 قرية بالكامل.. ونستهدف 172 مركزا بـ20 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إن هناك تغيرا شاملا على أرض الواقع وفقا لخطط متكاملة، وإنشاء مجمعات حكومية وزراعية في الريف المصرى، و143 قرية انتهينا من تطويرها بالكامل ومستوى الفقر بها بنسبة 70%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم فى برنامجه من مصر المذاع على قناة CBC، أننا نستهدف 172 مركزا في 20 محافظة في مدة زمنية 3 سنوات، والمرحلة الأولى تم الانتهاء من 12 ألف مشروع ونتوقع الى وصول المشاريع إلى ضعفين العدد هذا في نهاية المبادرة 2024 .

وكان قد وجه الدكتور ولاء جاد الكريم التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة مرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة تليق بعظمة الشعب المصري.

وأضاف مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، أن مبادرة حياة كريمة بدأت منذ عام 2016، ومعدل الفقر في بعض القرى حوالى 60%.