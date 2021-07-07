"سلخوها وأحرقوا جسمها بالسجائر".. القبض على عم وعمة الطفلة "دولت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عم وعمة الطفلة "دولت زينهم" بتهمة تعذيبها.

المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو تظهر خلاله سيدة تروي مأساة الطفلة وتعرضها للتعذيب على يد عمتها "شيماء" وشقيقها "أسامة" واصفة الأمر "سلخوها وطفوا سجائر في جسمها".

أثارت مقاطع الفيديو حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة ضبط المتسببين في تلك المأساة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تهديد هوية المشكو في حقهما وضبطهما ببولاق الدكرور بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فيما تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.