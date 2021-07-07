العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بترعة المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة بترعة بنطاق مركز كرداسة، الثلاثاء.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة في مقتبل العمر بترعة المنصورية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة.

ويعكف رجال المباحث على تحديد هوية الفتاة بمراجعة محاضر التغيب، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.