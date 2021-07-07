شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء المصرية: جناحنا بمعرض الكتاب تزوره كل فئات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن معرض الكتاب كان مقصد الطلبة والمهندسين والفنانين، ومن يرغب في شراء كتب علمية وفنية وفي كل المجالات، موضحا أن هذا المعرض أصبح مقصدا لكل فئات المجتمع ورحلة يقوم بها الأب والأم لشراء الكتب وقضاء يوم كامل بالمعرض، وهو أهم حدث ثقافي علمي موجود عربياً وإفريقياً.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "في وكالة الفضاء يوجد الكثيرون لا يعرفون شيئا عن عملنا، وفكرنا في عمل جناح في المعرض ووضع منتجات فضائية به، لاستغلال الأعداد الكبيرة من زوار المعرض، على الرغم من أننا نقيم العديد من الفاعليات ولكن لا يحضر بها الأعداد التي تحضر في معرض الكتاب".

وقال: "وضعنا في جناحنا بمعرض الكتاب قمرا صناعيا حقيقيا وماكيتا حقيقيا، وكان من يأتي يمر بالصدفة وعندما يرى منتجات غريبة كان يتوقف ويشاهد ما يحدث، ووفرنا كمامات ومطهرات وخصصنا شخصاً لتوجيه المواطنين بمراعاة التباعد وارتداء الكمامات".

وتابع: "الناس بتكلم بعض وبيعملولنا دعاية، فزاد عدد زوار الجناح بشكل كبير عن اليوم الأول، ولم نكن نحلم أن يكون هناك دعايا في كل فئات المجتمع، وزارنا كل الفئات، المتخصص والطفل ورب الأسرة والأم".