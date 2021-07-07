شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى: مجمع التحرير فى مرحلة مشجعة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن مجمع التحرير أصبح في مراحل مشجعة جدًا، إذ جرى الانتهاء من عملية تلقي العروض من المطورين، بأن يكون هناك مطور عام للمجمع ليكون شريكا في إدارة منظومة المكونات لتطوير المجمع. وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من المكونات لمجمع التحرير، منها مكون فندقي وشقق فندقية ومكون خدمي وإداري وتجاري، إلا أن هناك مطاعم لتخدم هذه المكونات.

وأوضح، أنهم تلقوا مجموعة من العروض من شركات دولية ومحلية وعربية وأوربية، ويتم المفاضلة بين الكثير من العروض لمجمع التحرير، إلا أن أرض الحزب الوطني يكون التعامل معها على بناء أيقونة إبداعية جمالية في سماء القاهرة، ولن يكون البحث فيه عن العائد المالي فقط.

