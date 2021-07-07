شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى: مجمع التحرير فى مرحلة مشجعة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من المكونات لمجمع التحرير، منها مكون فندقي وشقق فندقية ومكون خدمي وإداري وتجاري، إلا أن هناك مطاعم لتخدم هذه المكونات.
وأوضح، أنهم تلقوا مجموعة من العروض من شركات دولية ومحلية وعربية وأوربية، ويتم المفاضلة بين الكثير من العروض لمجمع التحرير، إلا أن أرض الحزب الوطني يكون التعامل معها على بناء أيقونة إبداعية جمالية في سماء القاهرة، ولن يكون البحث فيه عن العائد المالي فقط.
وأضاف "سليمان"، أن هذه المنصة ستقدم الخدمة التعليمية بمصاريف أقل عن الشكل التقليدي، مؤكدًا أن هذا سيكون من خلال إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس الخاصة، وتكون بمصروفات أقل ومنتج تعليمي جيد.
وأوضح أن منصة لايت هاوس للاستثمارات التعليمية برأس مال 1,75 مليار جنيه، مؤكدًا أنها تكون من خلال ضم مطورين عقاريين وأصحاب رؤوس المال ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تكون من خلال 10 مدارس تكون بنسبة إشغال عالية ثم يتم التوسع في بناء وتطوير مدارس جديدة.