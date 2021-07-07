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صندوق مصر السيادى: مجمع التحرير فى مرحلة مشجعة للتطوير

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القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن مجمع التحرير أصبح في مراحل مشجعة جدًا، إذ جرى الانتهاء من عملية تلقي العروض من المطورين، بأن يكون هناك مطور عام للمجمع ليكون شريكا في إدارة منظومة المكونات لتطوير المجمع.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من المكونات لمجمع التحرير، منها مكون فندقي وشقق فندقية ومكون خدمي وإداري وتجاري، إلا أن هناك مطاعم لتخدم هذه المكونات.

 

وأوضح، أنهم تلقوا مجموعة من العروض من شركات دولية ومحلية وعربية وأوربية، ويتم المفاضلة بين الكثير من العروض لمجمع التحرير، إلا أن أرض الحزب الوطني يكون التعامل معها على بناء أيقونة إبداعية جمالية في سماء القاهرة، ولن يكون البحث فيه عن العائد المالي فقط.
 

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن التكنولوجيا الآن أصبحت أحد جوانب المنظومة التعليمية بجانب العناصر التعليمة الأخرى، مشيرًا إلى أن ولي الأمر أصبح يحدد المدرسة على مدى ارتباط التكنولوجيا بها، مشددًا على أن منصة "لايت هاوس" تعمل على تقديم منتج تعليمي بجودة عالية، كما أن "لايت هاوس" تستهدف إضافة فصول جديدة للطبقة المتوسطة.

وأضاف "سليمان"، أن هذه المنصة ستقدم الخدمة التعليمية بمصاريف أقل عن الشكل التقليدي، مؤكدًا أن هذا سيكون من خلال إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس الخاصة، وتكون بمصروفات أقل ومنتج تعليمي جيد.

وأوضح أن منصة لايت هاوس للاستثمارات التعليمية برأس مال 1,75 مليار جنيه، مؤكدًا أنها تكون من خلال ضم مطورين عقاريين وأصحاب رؤوس المال ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تكون من خلال 10 مدارس تكون بنسبة إشغال عالية ثم يتم التوسع في بناء وتطوير مدارس جديدة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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