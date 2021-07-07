دار الإفتاء: اللهم وفق رئيسنا ورجال أمننا وأبطال جيشنا إلى كل خير

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القاهرة - سامية سيد - نشرت دار الإفتاء المصرية عير صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاء إلى الرئيس ورجال الأمن، قائلة: "اللهم وفق رئيسنا ورجال أمننا وأبطال جيشنا إلى كل خير، واحفظ اللهم بهم مصر وشعبها ونيلها وأمنها من كل مكروه وسوء".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أصدرت فيلما قصيرا بعنوان "مصر قادرة على مواجهة التحديات"، نشرته عبر قناتها على يوتيوب، ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، أكدت فيه أن الشعب المصرى الأصيل سيظل هو درع الوطن القوية وحصنه الحصين، فى مواجهة أعداء الداخل والخارج.

وجاء فى الفيلم القصير، أنه عبر القرون وفى كل المعارك الوطنية المصيرية، يظل الشعب المصرى الأصيل درع الوطن القوية وحصنه الحصين، يقف بجانب وطنه ويدعم قيادته المخلصة، فالمصرى يمتاز بحبه الشديد لبلده ودعمه لدولته واستعداده أن يفدى ترابها بالنفس والولد.