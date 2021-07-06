شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عضو مجلس إدارة سابق بنادى شهير صادر ضده 124 حكم بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الأجهزة الامنية بالقاهرة، القبض علي رجل أعمال من بين المشاهير في المجال الرياضي، وكان يشغل منصب عضو مجلس إدارة واحد من أكبر الأندية فى مصر، تنفيذا لصدور عدة أحكام قضائية ضده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تفقد رجال مباحث القاهرة الحالة الأمنية بالتجمع الخامس، وأثناء ذلك تم الاشتباه فى أحد الأشخاص، وأثناء عملية الفحص تبين أنه هارب من 124 حكم تبديد، فتم اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس.

ومن خلال الفحص تبين أن المشتبه به هو أحد أشهر رجال الأعمال في الوسط الرياضي، وكان يشغل منصب عضو مجلس إدارة بأحد أكبر الأندية المصرية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضده وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.