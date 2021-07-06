شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الأولى لوفاته.. صور تنشر لأول مرة للفريق محمد العصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل " الخليج 365" على ألبوم صور خاص بالفريق الراحل محمد سعيد العصار، والذى تحل ذكرى وفاته الأولى اليوم الثلاثاء 6 يوليو، حيث توفى منذ عام بعد رحلة عطاء طويلة داخل صفوف القوات المسلحة المصرية، وأثناء قيادته لوزارة الإنتاج الحربى.

ويضم ألبوم الصور الخاص عددا من الصور مع أسرته وأحفاده، وكذلك صور متنوعة فى مراحل عمرية مختلفة بالكلية الفنية العسكرية، وتدرجه داخل صفوف القوات المسلحة المصرية.

وظهر اسم الفريق العصار في يناير 2011 ، حيث كان أحد رموز المجلس العسكرى وقتها، وكان من المتحدثين الرسميين الممثلين للمجلس العسكرى في كافة القضايا، وكذلك أحد مسئولي التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، ساعده في ذلك تمرسه في العلاقات الدولية وخبرته الكبيرة التي وصل إليها من مسئوليته الأعظم في ملف التسليح بالجيش المصرى.

في التسلسل المهنى للفريق فخرى محمد سعيد العصار، نرى أنه حصل على بكالوريوس الهندسة في الكلية الفنية العسكرية، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي.

وترقى الفريق العصار في المناصب داخل القوات المسلحة حتى عُيّن مساعداً لرئيس هيئة تسليح القوات المسلحة للبحوث، ثم رئيساً لهيئة التسليح، فمساعداً لوزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشاراً لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وحصل الفريق العصار على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتلى أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا.

وفي 19 سبتمبر 2015 أدى العصار اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيراً للإنتاج الحربي في وزارة شريف إسماعيل، و في 26 يونيو 2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.