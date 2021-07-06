شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة": تأهيل جميع الخدمات بالمناطق الأثرية فى الأقصر لتكون متحفا مفتوحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن الأقصر كمتحف مفتوح تختلف عن أي متحف مفتوح في العالم، بسبب كمية الآثار الكبيرة التي تحتويها، موضحة أنها تحتوي على متاحف ومعابد وتصلح أن تكون متحفاً مفتوحاً، ووزارة السياحة تؤكد تطوير الخدمات السياحية بالأماكن الأثرية، بالإضافة للخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "يتم تأهيل كل الخدمات وتطويرها ليكون المكان مؤهلا للزيارة من كل الأطياف، وطريق الكباش الذي يتم ترميمه هو طريق طوله 2 كيلو و700 متر، ويربط بين معبدي الكرنك والأقصر، وكان يسمى بطريق الاحتفالات، والهدف من ذلك أن يعيد إلى الأذهان الاحتفالات القديمة في ذلك المكان".

وقالت: "محافظة الأقصر لها هوية بصرية تميزها عن غيرها، ومنذ دخولك المطار يمكنك ملاحظة ذلك، والسائح عندما يأتي يكون هناك برنامج لجولته فى المدينة والأنشطة التي ستكون موجودة في المكان".