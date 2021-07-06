شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى أسوان يستقبلون رئيس الوزراء بالتصفيق والصافرات خلال زيارته للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عدد من أهالى مدينة أسوان وأصحاب المحلات، بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم الثلاثاء بمحافظة أسوان يرافقه وزراء السياحة والآثار والإسكان والتنمية المحلية بالإضافة إلى محافظ أسوان.

وأثناء جولة رئيس الوزراء بالسوق السياحى بمدينة أسوان، أطلق مجموعة من الأهالى وأصحاب المحلات وأطفالهم الصيحات والصافرات وسط تصفيق حار، كنوع من الترحيب برئيس الوزراء والوفد المرافق له، وهو ما جعل "مدبولى" يرد التحية لهم.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء مشروع تطوير واجهة أسوان السياحية، والذى يشمل 3 مشروعات وهى تطوير ميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل والسوق السياحى باعتبارهم من أبرز المزارات السياحية واعتبارها واجهة مدينة أسوان.

ومشروعات التطوير بميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة بلازا درة النيل بمدينة أسوان تشمل: إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة، كما أنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل فى وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل.