شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: جلسة سد النهضة بمجلس الأمن الخميس تتوقف على نتائج التشاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجلسة التشاورية بدأت منذ دقائق معدودة للبت في مشروع القرار المقدم من مصر والسودان، وبعد التعرف على آراء أعضاء مجلس الأمن يجرى عقد لقاء تشاورى بين مصر والسودان وتونس، ويبدأ العمل على نص معدل، وأعتقد أن يتم الانتظار إلى أن تعقد الجلسة، والهدف الأساسى هو إتاحة الفرصة للدول لدراسة المشروع وتقديم عدد من التعديلات ليصلح للتصويت عليه.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى: إن جلسة الخميس تتوقف على نتائج الجلسة التشاورية، ومن الممكن التصويت في أسرع مدة ممكنة، أما إذا تطلبت المشروع مشاورات أخرى سيتم التصويت في وقت لاحق، ومن الممكن التصويت الخميس أو الأسبوع المقبل.

وأوضح: تأجيل التصويت على القرار يعطينا فرصة للتواصل مع عدد أكبر من الأعضاء، واللقاءات مستمرة في الوقت الذى يجرى فيه اجتماع الخبراء، والجلسة تبدأ للاستماع إلى بيانات الدول المطالبة بالجلسة وجرت العادة أن يتحدث العضو العربى ثم الأعضاء ثم رئيس الجلسة وتتضح الصورة يوم الخميس إن شاء الله، وإثيوبيا تكون موجودة، وأعتقد أن إثيوبيا قلقة من العمل الذى قامت به اللجنة المصرية، ومشروع القرار المقدم من مصر والسودان يطالب باستمرار الاتحاد الإفريقي في قيادة المفاوضات ودعم الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي في العملية التفاوضية.