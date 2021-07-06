شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أكثر من 1260 مصريا عالقا بالإمارات يرغبون فى العودة إلى الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إننا نعمل على مساعدة المصريين العالقين فى الإمارات بالتعاون مع عدد من الجهات، وتلقينا أكثر من 1260 مصريا عالقا فى الإمارت يرغبون فى العودة إلى الوطن. وأضافت، خلال مداخلة مع رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC، المذاع على قناة DMC، أننا نعمل مع وزارتى السياحة والطيران من أجل عودة المصريين العالقين في الإمارات، وهناك تواصلا مباشرا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإبلاغه بآخر التطورات في عودة العالقين من الإمارات.

واستكمالا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، فقد تواصلت وزيرة الهجرة مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، للتنسيق بشأن تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين والراغبين في العودة إلى وطنهم.

وفى هذا الإطار، استقبلت وزيرة الهجرة، إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات، حيث تم إطلاعها على الموقف وتسليمها ما يفيد بعدد المواطنين المصريين الراغبين فى العودة لوطنهم ممن قاموا بتسجيل رغبتهم لدى وزارة الهجرة حتى الآن، وكذا أسماء الشركات التى سافروا من خلالها.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جار التنسيق والتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لتيسير عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات، وتهيب الوزيرة بالمصريين بعدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأى ضرر.