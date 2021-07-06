شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قبول اعتذارات مسئولى التطوير المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم ، على قبول اعتذار مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس الثانوي الذين تم ندبهم لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة (ملاحظ / مراقب) حتى يتم الاستعانة بهم في الأعمال التقنية المتعلقة بالبنية التكنولوجية بمدارسهم الثانوية في الفترات التي لا يتم خلالها عقد امتحانات الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية فى خطاب لها إنه نظرا لاشنتهاء إجراءات ندب المشاركين فى أعمال لجان امتحانات الثانوية العامة، وبالإشارة إلى ندب مجموعة من مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس الثانوي كملاحظين ومراقبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة خارج إداراتهم ومديرياتهم التعليمية يتم قبول اعتذاراتهم.