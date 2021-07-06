مُكالمة فيديو مع الأم أوقعت به.. النيابة تأمر بحبس لص سرق هاتف طالب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول من طالب، أعلى كوبري الجامعة في الجيزة ونجحت والدة صاحب الهاتف في التقاط صورة للمتهم عبر "فيديو كول".

وكشفت التحقيقات أن المتهم غافل الشاب أثناء حديثه فى الهاتف مع والدته مكالمة بالفيديو وخطف الهاتف من يده وفر هاربًا.

وتابعت التحقيقات، أن الشاب الضحية كان يجرى مكالمة هاتفية مع والدته بالفيديو، وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال الشاشة وتمكنت الأم من التقاط صورة لوجهه، ونشرتها على موقع مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد تحديد هويته ومكان اختبائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة هاتفه المحمول بمنطقة كوبرى الجامعة بالجيزة.

وذلك أثناء إجراء مكالمة بتقنية "فيديو كول" مع والدته، حيث فوجئ بسير دراجة نارية عكس الاتجاه وقيام قائدها بسرقة هاتفه المحمول، وتمكنت والدة المذكور من التقاط صورة للسارق خلال المكالمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.