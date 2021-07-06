نشرة الحوادث.. تطورات قضية حسن راتب وتفاصيل هتك عرض "طفلة أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة تكشف تفاصيل هتك عرض موظف لطفلة في أوسيم

مرت النيابة العامة بحبس موظف لدى نيابة مرور الدقي 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة -لم تبلغ ثماني عشرة سنة- بالقوة وبالتهديد حال كونه مِمَّن له سلطة عليها، وكانت هي تعمل بأجر لديه.

تأجيل نظر أمر التحفظ على أموال حسن راتب بقضية "الآثار الكبرى"

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر أمر النائب العام الصادر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".

إخلاء سبيل صديق المتحرش بطفلة أوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل صديق المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم داخل مكتبه، بكفالة 1000 جنيه، بعد اتهامه بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

27 يوليو.. الحكم في قضيتين جديدتين من مرتضى منصور ضد سما المصري

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضيتين جديدتين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، يتهم فيهما سما المصري بسبه وقذفه للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.

تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر منع عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في الأموال لجلسة 7 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات.

8 سبتمبر.. الحكم على يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، الحكم في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 8 سبتمبر المقبل.