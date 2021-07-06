التحفظ على أموال زوجات حسن راتب وابنته القاصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

قررت جهات التحقيق المختصة، التحفظ على أموال وممتلكات زوجات رجل الأعمال حسن راتب، الثلاث، وابنته القاصر؛ لاتهامه بتمويل النائب البرلماني السابق علاء حسانين؛ للتنقيب عن الآثار، والاتجار فيها.

فيما قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، ومنعهما من التصرف فيها؛ لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الاثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب؛ لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت النيابة العامة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه ممولًا بملايين الجنيهات؛ لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين، وشقيقه "عزالدين"، و16 آخرين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.