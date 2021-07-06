متوفيان و8 مصابين في حادث مروع بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 أخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا.

وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة ملاكي -تهشم الجزء الأمامي منها- بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى أقرب مستشفى.

ودفع مدير مرور الجيزة بأوناش الإغاثة؛ لرفع آثار الحادث، وتسيير حرركة السير إلى طبيعتها مع تعزيز الخدمات المرورية بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن الضحايا.