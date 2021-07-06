83 ألف زائر في سادس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة"، زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيري خلال المدة المتبقية خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.