شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "مبادرة إحلال السيارات": تسليم 4500 سيارة جديدة نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه سيجرى بحول نهاية شهر يوليو تسليم 4500 سيارة جديدة من خلال المبادرة، مشيرا إلى البدء في مبادرة إحلال السيارات فيما يخص "الميكروباص" الأحد المقبل.

وأضاف عبد الرازق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شركتين لإنتاج 3 فئات من ماركات ميكروباص عالمية بنسبة مكون محلي تبلغ 45%، مضيفا أن سعة الميكروباص 14 راكبًا، ويعمل بالوقود المزدوج، ومريحة، إلى جانب أن هناك فئة مكيفة، متابعا: "الحافز الأخضر في مبادرة إحلال الميكروباص تعد الأعلى في مبادرة إحلال السيارات، حيث تبلغ 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه".

وأوضح أن أسعار الميكروباص تبدأ من 165 ألف جنيه وصولا لـ185 ألف جنيه، وأن هذا السعر بعد خصم 30% من قيمة سعره وهي نسبة الدعم التي تقدمها الحكومة، متابعا: "من ضمن شروط الاشتراط في مبادرة إحلال الميكروباص أن رخصة السيارة القديمة تكون سارية، وأن يتراوح عمر المستفيد بين 21 عاما و65 عاما.