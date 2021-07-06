شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الأسبق: ننتظر من مجلس الأمن حل أزمة سد النهضة لأنها تتعلق بـ150 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق، أن مصر خاضت كل المسارات بشكل كامل لحل أزمة سد النهضة، وكان هناك تفاوض مباشر مع إثيوبيا، ولكن أديس آبابا اختارت اتخاذ إجراءات أحادية، موضحًا أن مصر ذهبت لمجلس الأمن منذ عام وتذهب اليوم أيضًا لمجلس الأمن.



وأضاف وزير الرى والموارد المائية الأسبق، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر تذهب لمجلس الأمن لتقول إن الاتحاد الإفريقى لم يحقق الأهداف المرجوة بسبب تعنت الجانب الإثيوبى.

وتابع وزير الرى والموارد المائية الأسبق: "ننتظر من المجتمع الدولى ممثل في مجلس الأمن أن يتدخل لحل تلك الأزمة التي تتعلق بحياة 150 مليون مواطن في مصر والسودان، قبل أن يأخذ الأمر مسارات أخرى ليست في صالح العالم أجمع".

وقال وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن المرجو من إثيوبيا ليس الذى ما رأيناه في الواقع حتى وصلنا لهذه المرحلة التي لم نتمنى أن نصل لها.