شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبو غزالة: جائحة كورونا دفعت دولا عديدة للسعى نحو المزيد من المساواة بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة هيفاء أبو الغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المرأة المصرية تستحق ما تشهده من إنجازات ملموسة فى سبيل تمكينها، لافتة إلى أن ملف المرأة المصرية يشهد باستمرار تطور كبير يعكس مدى دعم القيادة السياسة المصرية للمرأة فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الحوار الوزارى التفاعلى حول التمكين الاقتصادى للمرأة فى ظل الواقع الجديد، ضمن اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5-8 بحضور الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية .

وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،أن جائحة كورونا حول العالم دفعت العديد من الدول السعى نحو تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين ، لافته إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا اتخذت جامعة الدول العربية خطوات حثيثة لبحث مدى تأثير هذه الجائحة على النساء والفتيات بالوطن العربى

وتابعت :"وجدنا أن الآثار على المرأة كانت كبيرة من تداعيات صحية واجتماعية وتم إعداد دراسة حول أثر الجائحة على النساء والفتيات كشفت عن مواجهة المرأة بالوطن العربى العديد من التحديات فى ظل هذه الجائحة".

وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية دعت النساء العربيات توثيق تجاربهن مع جائحة كورونا، مشيرة إلى مبادرة "خديجة" التى أطلقتها الجامعة نسبة للسيدة خديجة التى كانت أول سيدة فى الإسلام تتاجر وكانت نموذج متميز ينبغى أن يحتذى به من قبل النساء فى العالم الاسلامى .