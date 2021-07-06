جهاز تنظيم الاتصالات يكشف خطوات الحصول على المعاش بالمحفظة الإلكترونية

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الدولة هدفها التحول الرقمى والاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، حيث تتيح وسيلة جديدة لأصحاب المعاشات، لتفادى الزحام فى أماكن سحب المعاشات.

وكشف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها "اليوم"، المذاع على قناة DMC، خطوات الاشتراك على المحفظة الإلكترونية، أولا الذهاب إلى شركة المحمول، وإمضاء على تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية الخاصة به، ويسحب معاشه مباشرة منه، وثانيا، من ليس لديه محفظة إلكترونية يتوجه إلى شركة المحمول وتفعيل المحفظة، والاشتراك في تحويل المعاش على محفظته.