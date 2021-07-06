شكرا لقرائتكم خبر عن ويبنار مشترك بين فريق الاعتماد الدولى بإعلام القاهرة وخبراء الهيئة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية ويبنار مع خبراء الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي aqas التي ستتولي الاعتماد الدولي للكلية في إطار مشروع الاعتماد الدولي الممولة من وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة

وشاركت في الويبنار الدكتورة ليلي عبد المجيد المدير التنفيذي للمشروع الذي يستمر لمدة عامين وادارت الويبنار الدكتورة هبة السمري نائب المدير التنفيذي للمشروع والمنسق مع الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي ، كما شارك عدد من اساتذة الكلية من أعضاء فريق العمل الخاص بالمشروع ومنهم الدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع والدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان والدكتورة فاطمة الزهراء محمد الاستاذ المساعد بقسم الصحافة والدكتورة بسنت مراد الاستاذ المساعد بقسم الاذاعة والتليفزيون والدكتورة نرمين الازرق الاستاذ المساعد بقسم الصحافة والدكتورة سحر مصطفي الاستاذ المساعد بقسم الصحافة والدكتورة سارة فوزي المدرس بقسم الاذاعة والتليفزيون والدكتورة نرمين الصابر المدرس بقسم الصحافة والدكتورة كريمان فريد الاستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان والدكتور إيمان سليمان ودكتورة إيمان أسامة المدرسين بقسم العلاقات العامة والإعلان فضلا عن عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين.

ووجهت دكتورة هبة السمري الويبنار بالشكر والترحيب بخبراء الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي وقدمت بعض المعلومات عن جامعة القاهرة وكلية الاعلام وتعريف بفريق العمل بمشروع الاعتماد الدولي للكلية

وقام اثنان من المسئولين بالهيئة الالمانية وهما الدكتور دروس والدكتور باتريك بعرض بعض المعلومات الخاصة بالهيئة وأعضائها من الخبراء في مجال الاعتماد الدولي وهيكلها التنظيمي والخطوات الخاصة بالاعتماد الدولي واجراءات الزيارة الميدانية لخبرائها من المراجعين للكلية ومعايير الاعتماد الدولي .

كما أجابوا علي الاسئلة التي طرحها اساتذة الكليةالمشاركون في الويبنار الذي استمر عبر زووم زهاء ساعتين ونصف.